Финалистки конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в кулинарном испытании. Участницы приготовили сырные лепешки, шарлотки, блины, манники, ленивые вареники и другие блюда русской кухни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В минувшие выходные прошла жеребьевке, на которой определяли, кто какое блюдо будет готовить.

Готовые блюда конкурсантки презентовали членам жюри в банкетном ресторане «Вкус и цвет». Стоит отметить, что большинство участниц подошли к вопросу творчески — с песнями, танцами и костюмами.

В жюри кулинарного испытания сезона 2026 года вошли:

Галина Носкова - 1-я Вице-Миссис Псков 2025, Миссис шеф-повар 2025

Кристина Гончарова - Миссис Псков 2022, Мисс королевских симпатий Миссис Россия 2023

Наталья Пличенко - Миссис обаяние 2024

Алина Гончарова - Миссис Северо-Запад curve 2025

Светлана Шумейко - обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии 2020

Николай Королев – директор конкурса «Мисс/Миссис Псков», член оргкомитета федеральных проектов «Миссис Россия» и «Миссис Москва».

По итогам конкурса были определены две победительницы в категориях Мисс и Миссис. Настасья Малинина и Виктория Дьякова.

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» состоится 28 ноября в СРП «Простория». Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая и модель — Анна Калашникова. Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина, и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.