Общество

Временный забор стадиона «Машиностроитель» уберут к 9 мая

Временный забор стадиона «Машиностроитель» в Пскове со стороны улицы Кузнецкой уберут к 9 мая. Об этом сегодня, 18 марта, в рамках рабочего выезда на стадион главы администрации Пскова Александра Братчикова заявил директор компании, которая занимается строительством, Юрий Стрелков.

«Предполагается, что тут будет идти "Бессмертный полк", поэтому стадион будет выглядеть соответствующе», - заявил Александр Братчиков.

Глава администрации Пскова также отметил, что, как только установится стабильно положительная температура, будет произведен ремонт дороги по улице Кузнецкой у стадиона.

Александр Братчиков добавил, что после открытия стадиона и окончания первой очереди работ планируется провести ремонт дороги на улице Спортивной.