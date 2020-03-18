Общество

Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagtram сообщил о первых случаях заболевания коронавирусом в Псковской области.

«Друзья, судя по всему, у нас не самые хорошие новости. Как я и говорил, сейчас ведется активная работа по основным группам риска, в том числе и тем, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По предварительным данным, среди них выявлены первые заболевшие в Псковской области», - констатировал глава региона.

Сценарий, по его словам, такой же, как и по большей части России. «Семья из четырех человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания). Почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займет несколько дней», - пояснил Михаил Ведерников.

Семья изолирована в соответствии со всеми инструкциями и находится под постоянным присмотром квалифицированных медиков.

«Еще раз обращаю внимание: информация предварительная. После получения итоговой информации региональный штаб сделает официальное заявление. Я обещал, что администрация Псковской области будет честно и своевременно информировать об эпидемиологической обстановке в регионе. Так и будет», - сказал губернатор и попросил жителей области «относиться к этой новости со всем возможным спокойствием, потому что все необходимые меры предпринимаются (благодаря им, в первую очередь, инфицированные и были выявлены)».

«Соблюдайте профилактические меры и с предельной осторожностью относитесь к поездкам за границу и участию в любых массовых мероприятиях (не только на территории Псковской области). Берегите себя», - заключил губернатор.