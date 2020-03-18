Общество

Андрей Корнев: Неважных поправок в Конституцию среди предложенных для народного голосования нет

Неважных поправок в предлагаемом для народного голосования пакете поправок в Конституцию РФ нет, поскольку все они в целом представляют собой некий свод чаяний жителей страны. Таким мнением в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.

«Все поправки в Конституцию, входящие в пакет, важны. Неважных среди них нет. По сути, это свод чаяний людей. И хотя многие из этих поправок были отражены в федеральных законах, граждане захотели, чтобы они стали некой неприкосновенной частью, частью Основного закона страны. Ведь Конституция - это принципы, по которым мы живем, это основа всей законодательной базы», - пояснил он свою точку зрения.

Парламентарий подчеркнул, что все предложенные поправки системно и комплексно отражают то, что давно уже должно было быть записано в Основном законе. «Это мое личное мнение. Это касается и суверенитета, и неприкосновенности границ, и детей, и семьи, и культурной самобытности, и языка, и много другого. Это все то, что, безусловно, важно для российского народа. В любом случае, когда человек обращается к законодательству, он всегда должен ориентироваться на Конституцию, как на Основной закон страны», - добавил он.

Андрей Корнев отметил, что нельзя говорить о том, что Конституция РФ, принятая в 1993 году, была неправильной. Просто сейчас, по его мнению, наступило время, когда необходимо уточнить некоторые нормы.

«Это некая основа, в которой можно еще расширить некоторые понятия. Что сейчас и предлагается сделать. Я думаю, что, если было принято решение сделать это именно в данный момент, то это правильно. Особой спешки в подготовке поправок я не видел. Многое сделала рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ, предложения собирались из многих источников. В том числе, граждане России могли внести свои пожелания. Я думаю, что в итоге были выбраны именно те предложения, которые действительно необходимы», - прокомментировал депутат.

По его мнению, в пакете поправок отражены наиболее животрепещущие моменты, по которым в последнее время возникало много вопросов. В качестве примера он привел обязательную индексацию пенсий. «Это очень важная поправка, потому что было много вопросов после последних изменений в пенсионном законодательстве», - уточнил он.

Андрей Корнев также положительно оценил, что поправками предлагается закрепить верховенство Конституции над международным правом.

«При разных главах государства подписывались определенные международные договоры. В какой-то момент эти документы утратили свою актуальность, возможно, даже перестали соответствовать развитию Российской Федерации. В некоторых странах уже давно есть норма о верховенстве своих законов, а у нас в Основном законе прописано, что его имеют международные договора. Национальные интересы страны должны быть на первом месте. И я считаю абсолютно правильной эту позицию», - высказался он.

Депутат особо подчеркнул, что каждый гражданин России должен принять участие в грядущем голосовании по поправкам в Конституцию. «Тот, кто не ходит на голосования, в принципе не участвует в жизни страны. Некоторые говорят, что они не пойдут, потому что «без них уже все решено». Я считаю, что на все выборы, на все референдумы нужно ходить. Потому что, если ты сидишь на диване и ничего не делаешь, тогда действительно без тебя все и решат. И нужно четко понимать, что пакет поправок, который мы сейчас будем принимать - это не просто выборы, это изменения в основной закон страны. Мы все должны решить, нужны нам такие изменения или нет», - заключил Андрей Корнев.