Общество

В Псковской области утверждены сроки весенней охоты - с 4 по 13 апреля

Сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на территории Псковской области в 2020 году – с 4 по 13 апреля включительно (без разделения на северные и южные районы). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, соответствующий указ «О переносе срока весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году» подписан губернатором Псковской области.

Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов на весеннюю охоту 2020 года будут действовать строго с 4 по 13 апреля включительно. Внесение изменений в выданные разрешения не требуются.

В комитете также добавили, что в соответствии с п. 1.2 ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях за осуществление охоты с нарушением установленных сроков охоты предусмотрена административная ответственности в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.