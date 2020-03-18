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Общество

В Псковской области утверждены сроки весенней охоты - с 4 по 13 апреля

19.03.2020 17:14|ПсковКомментариев: 0

Сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на территории Псковской области в 2020 году – с 4 по 13 апреля включительно (без разделения на северные и южные районы). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, соответствующий указ «О переносе срока весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году» подписан губернатором Псковской области.

Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов на весеннюю охоту 2020 года будут действовать строго с 4 по 13 апреля включительно. Внесение изменений в выданные разрешения не требуются.

В комитете также добавили, что в соответствии с п. 1.2 ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях за осуществление охоты с нарушением установленных сроков охоты предусмотрена административная ответственности в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.

Теги: #охота
Источник: Псковская Лента Новостей
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