Общество

Суд вынес решение о принудительной госпитализации псковички после контакта с зараженными коронавирусом

Псковский городской суд обязал «в недобровольном порядке» отправить псковичку 1944 года рождения в городскую больницу под медицинское наблюдение на срок, необходимый для получения двукратного отрицательного анализа на коронавирус при отсутствии клинических проявлений болезни, но не более чем на 28 дней. С соответствующим иском обратился руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, и он был удовлетворен, стало известно Псковской Ленте Новостей.

В ходе заседания суда, главный санитарный врач региона рассказал, что 16 марта поступила информация о двух жителях Пскова, которые вернулись из страны неблагополучной по коронавирусной инфекции (Испании). Горожан изолировали от общества.

Позже лабораторные исследования подтвердили, что у этих псковичей и их ребенка действительно имеется РНК коронавируса, в связи с чем поместили в инфекционное отделение Псковской горбольницы.

Кроме того, установлено, что семья контактировала с женщиной 1944 года рождения, матерью мужчины. Соответственно, глава областного управления Роспотребнадзора вынес постановление о ее госпитализации. Однако пенсионерка не открыла дверь ни медицинским работникам, ни полиции, на телефонные звонки не ответила.

Главный санитарный врач обратился к суду с просьбой удовлетворить вышеназванные требования, поскольку женщина подвергает опасности не только свою жизнь и здоровье, но и других людей. Его позицию поддержали представитель горбольницы и прокурор.

Суд принял решение принудительно поместить пенсионерку в учреждение здравоохранения под медицинское наблюдение на срок, который необходим для получения двукратного отрицательного анализа, но не более чем на 28 дней.