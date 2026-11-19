Поклонники наконец смогли увидеть уроженку Пскова Юлию Пересильд рядом с мужем на светском мероприятии 18 ноября. Актриса и кинооператор Михаил Милашин появились вместе на премьере фильма «Тайный город», в котором Пересильд сыграла одну из ролей, в Доме Союзов — это их первый официальный выход после тайной свадьбы.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В апреле 2025 года Юлия Пересильд рассталась с актером Михаилом Тройником, а спустя несколько месяцев после разрыва поделилась, что состоит в новых отношениях. В конце сентября 2026 года стало известно, что знаменитость вышла замуж, друзья актрисы подтвердили, что ее мужем стал Михаил Милашин.

Роман пары зародился на съёмочной площадке: Юлия Пересильд и Михаил Милашин познакомились во время работы над фильмом «Красавица», где актриса исполнила главную роль. О свадьбе долгое время не было ни слова: актриса лишь лаконично подтвердила сам факт замужества, но не раскрывала деталей и не показывала избранника. Даже на светских событиях она появлялась без него, а в личном блоге не публиковала совместных снимков.