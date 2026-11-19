Турнир по шахматам в рамках Студенческой лиги состоялся в Псковском государственном университете. Как сообщили в пресс-службе вуза, соревнования прошли в актовом зале на улице Некрасова, дом 24, который недавно был открыт после капитального ремонта.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Благодаря гибкой планировке новое пространство легко адаптировали под нужды спортсменов. Для проведения интеллектуальных баталий здесь установили шахматные столы.

Участники турнира продемонстрировали высокий уровень стратегического мышления, умение просчитывать многоходовые комбинации и находить нестандартные решения.

По итогам напряжённой борьбы определились победители и призёры турнира. С отрывом в 2,5 очка «золото» взяла команда Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. В неё входили Кристина Стельмашёнок, Михаил Лончаков и Дарья Андреева. Второе место – у Института права, экономики и управления. В команду входили Александр Левин, Юрий Таг и Ирина Михайловская. А замкнул тройку лидеров Институт физико-математических наук и информационных технологий. В команде были Никита Иванов, Юрий Колчин и Диана Ивлева.

В ПсковГУ также отметили, в ближайшее время обновленный зал станет основной площадкой для работы студенческих объединений вуза: здесь будут проходить репетиции творческих коллективов, рабочие встречи активистов и подготовка к масштабным мероприятиям.

Ремонт помещения был выполнен в рамках проекта «Территория развития», который получил поддержку по гранту Росмолодежи «вМесте».