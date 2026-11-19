Торжественные церемонии принятия Военной присяги военнослужащими по призыву специального моторизованного Измайловского полка, 33-й бригады оперативного назначения, полка и батальона по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления Россгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Россгвардии по Псковской области

Участие в них приняли более 300 молодых людей, призванных на военную службу этой осенью 11 регионов северо-запада страны.

Командование воинских частей напутствовало солдат на добросовестное выполнение воинского долга. Как отметили в ведомстве, перед присягой военнослужащие прошли первоначальную подготовку, в ходе которой освоили применение различных видов вооружения и специальной техники, инженерную, медицинскую, строевую и огневую подготовку.