За спорами о том, должен ли работодатель оплачивать психологическую помощь, скрывается вопрос, который касается не только денег. Что на самом деле определяет, где заканчивается забота организации и начинается выбор самого человека? Об этом рассказала эксперт в сфере HR и стратегического менеджмента, советник генерального директора «Уралхим», член президентского кадрового резерва в сфере науки и образования, кандидат экономических наук Александра Тутова.

«Необходимость психологической помощи на работе во многом зависит от профессии. Для врача-онколога, воспитателя, педагога или авиадиспетчера высокая эмоциональная нагрузка — часть повседневной работы. Считаю, что для таких специалистов психологическая поддержка должна быть предусмотрена в системе профессионального сопровождения. Причём помощь нужна не только тогда, когда человек уже столкнулся с выгоранием. Важно, чтобы у него была возможность регулярно обсуждать сложные рабочие ситуации, справляться с эмоциональным напряжением и восстанавливать силы», — отметила Александра Тутова.

При этом стоит различать профессиональную психологическую поддержку и индивидуальную психотерапию. Например, врачам, которые ежедневно работают с тяжёлыми диагнозами, могут быть полезны супервизии, разбор сложных случаев, консультации по вопросам эмоциональной нагрузки. Организация такой работы вполне обоснованно может входить в задачи работодателя, поскольку нагрузка непосредственно связана с профессиональной деятельностью. Индивидуальная психотерапия касается уже личных переживаний и психологических трудностей человека. И здесь, по мнению эксперта, ответственность должна оставаться за ним самим.

«Что касается корпоративной среды, я против того, чтобы работодатели оплачивали сотрудникам индивидуальную психотерапию или по собственной инициативе направляли их к психологу. Забота о физическом и ментальном здоровье — ответственность взрослого человека. Разумеется, компания должна обеспечивать нормальные условия труда, но брать на себя решение личных психологических проблем сотрудников она не обязана. Особенно важен этот вопрос для руководителей. Я выпускник Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования и считаю, что личностная зрелость имеет для управленца не меньшее значение, чем профессиональные компетенции. Руководителю приходится принимать решения в условиях неопределённости, справляться с напряжением, отвечать за последствия своих действий. Для этого необходимо понимать собственные реакции и уметь управлять ими. А если возникает ситуация, с которой самостоятельно справиться не получается, важно вовремя обратиться за помощью. В этом я тоже вижу проявление личной ответственности», — пояснила Александра Тутова.

Конечно, психологическое состояние человека сказывается на его работе. Но это не означает, что расходы на индивидуальную терапию должна брать на себя компания. В корпоративной практике уже есть социальные пакеты, в том числе ДМС — добровольное медицинское страхование, пишет RuNews24.ru . Сегодня в некоторые программы входят консультации психолога. Как поясняет эксперт, такой вариант вполне приемлем: работодатель предоставляет дополнительную возможность, а сотрудник сам решает, нужна ли ему эта услуга. И, разумеется, содержание консультаций должно оставаться конфиденциальным.