Магнитная буря Земле не угрожает: прогноз NOAA не показывает геомагнитной активности уровня G1 и выше сегодня, 19 ноября.

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Максимальное ожидаемое значение Kp — 2,67; в течение дня показатель, согласно прогнозу, будет колебаться от 1,33 до 2,67.

Контраст заметен на фоне предыдущего дня: на 18 ноября NOAA прогнозировало слабую бурю уровня G1, однако на 19 ноября значимых солнечных потоков, способных вызвать геомагнитный шторм, не ожидалось.