Международный мужской день, День ракетных войск и артиллерии, День преподавателя высшей школы в России, Всемирный день туалета и Всемирный день философии отмечают сегодня, 19 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Международный мужской день впервые отметили в 1999 году по инициативе историка Джерома Тилуксингха в Тринидаде и Тобаго — островном государстве в Карибском море. Он выбрал 19 ноября в честь дня рождения своего отца, а также чтобы отметить вклад жителей страны в дело мира.

Со временем инициатива распространилась на другие государства. Главная задача праздника — привлечь внимание к проблемам мужского здоровья, подчеркнуть важность участия мужчин в воспитании детей, жизни семьи и общества. В этот день проводят дискуссии, просветительские мероприятия и кампании, посвященные благополучию мужчин.

День ракетных войск и артиллерии появился еще в СССР. Дату выбрали в память о начале контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года. Операции предшествовала мощная артиллерийская подготовка, которая сыграла важную роль в успехе советских войск.

Сегодня праздник отмечают военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России. В воинских частях проходят торжественные построения, награждения отличившихся специалистов и другие праздничные мероприятия.

День преподавателя высшей школы в России появился в 2021 году. Его приурочили ко дню рождения Михаила Ломоносова — выдающегося ученого и одного из основателей Московского государственного университета. Дату установили приказом министерства науки и высшего образования России, чтобы подчеркнуть значимость труда преподавателей и повысить престиж профессии.

В этот день сотрудники вузов принимают поздравления от студентов и руководства. В университетах и институтах устраивают научные конференции, встречи с выпускниками, церемонии награждения и другие мероприятия.

Всемирный день туалета посвящен он серьезной проблеме. Организация Объединенных Наций официально признала эту международную дату, чтобы привлечь внимание к необходимости обеспечить людей безопасными санитарными условиями.

По данным ООН, около 3,4 миллиарда человек в мире до сих пор не имеют доступа к безопасным санитарным услугам. Отсутствие туалетов и надлежащей канализации способствует распространению инфекций и негативно сказывается на здоровье населения.

Всемирный день философии отмечают ежегодно в третий четверг ноября. В 2026 году он выпадает на 19 ноября. Инициатива принадлежит ЮНЕСКО, которая стремится подчеркнуть значение философии для развития общества, культуры и критического мышления.