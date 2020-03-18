Общество

Почти 100 школ Псковской области будут оснащены новым оборудованием

Почти 100 школ Псковской области будут оснащены новым оборудованием в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта «Образование» в псковском регионе.

«За год почти 100 школ по «Точкам роста» будут оснащены новым оборудованием. 8 школ в 2019 году и еще 41 школа получат уникальное оборудование - классы с робототехникой, блок стимуляторов для ОБЖ, квадрокоптеры. Это будут не просто помещения для допобразования, там можно будет проводить обычные уроки». - пояснил Александр Седунов.

Кроме того, 95 школ получат оборудование для цифровых классов - интерактивные доски, компьютерные классы, мультимедийные устройства с возможностью проведения уроков в формате видеоконференции.

Также Александр Седунов сообщил, что в школах региона будут отремонтированы 90 спортзалов, продолжится работа по обновлению оборудования по кружковой работе.