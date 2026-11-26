Более 40% опрошенных не собираются менять свои финансовые привычки в следующем году, а ещё 38% намерены больше откладывать и меньше тратить. Такие данные получены в ходе опроса ВТБ, проведённого в преддверии инвестиционного форума «Россия Зовет!».

Каждый третий участник опроса планирует направлять на сбережения от 10 до 20% доходов, а каждый четвёртый — 5–9%. До трети поступлений готовы откладывать 15% респондентов, более трети — каждый десятый. Ещё 10% опрошенных признались, что пока не могут формировать накопления, а 5% планируют тратить больше, чем сберегать.

Наиболее перспективными инструментами для сбережений респонденты назвали накопительные счета (41%) и вклады (40%). В первую пятёрку также вошли недвижимость (24%), наличные (20%) и золото — в слитках, монетах или на обезличенных металлических счетах (15%). Во вторую пятёрку инструментов вошли ПДС, ИИС и акции российских компаний (по 11%), облигации российских компаний (10%), а также валюта и валютные вклады, накопительное и инвестиционное страхование жизни (по 6%).

На фондовом рынке инвестирует 41% опрошенных. Из них 20% планируют в 2027 году сохранить текущий объём вложений, а 14% — увеличить его. Ещё около четверти респондентов собираются начать инвестировать в следующем году.

Среди крупных трат на 2027 год участники опроса назвали путешествия (40%), ремонт (38%), бытовую технику (33%), мебель (27%) и лечение (27%). Каждый четвёртый респондент указал расходы на автомобиль, квартиру или дом. В списке также образование — своё или детей (13%), покупка загородного участка или дачи (10%) и торжественные мероприятия, включая свадьбы и юбилеи.

Крупные покупки большинство опрошенных планируют финансировать за счёт накоплений (61%) и зарплаты (52%). Часть респондентов рассчитывает на рассрочку (20%), помощь родственников (17%) или кредит (16%).

Опрос ВТБ проведён в ноябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных городах.