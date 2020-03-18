Общество

Воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки можно удаленно

Воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки можно удаленно. У псковичей есть возможность бесплатно, находясь у себя дома, с компьютера или гаджета: читать книги и статьи в электронной библиотеке «Псковиана»; художественную литературу в библиотеке ЛитРес (пройдя регистрацию по ссылке); бесплатно воспользоваться услугой электронной доставки документов; задать вопрос, отправив онлайн-сообщение на сайте библиотеки, по электронной почте sbopskov@yandex.ru или телефону (8112)728398; запросить список источников по интересующей теме через службу «Спроси библиотекаря» или онлайн-сообщение.

Информационный центр библиотеки поможет подобрать дополнительную литературу для студентов, школьников, педагогов, специалистов в рамках дистанционного обучения или конкретные учебные, научные, научно-популярные издания в электронных библиотеках; предоставит своим читателям бесплатный удаленный доступ к ресурсам электронных библиотечных систем.

Подробности на сайте библиотеки.