Общество

В Пскове и Великих Луках организуют бесплатную раздачу медицинских масок

Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели. Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» выделит 5,2 млн рублей на покупку около 200 тысяч масок. Еще 300 тысяч масок заказала администрация региона.

Как сообщается в официальном аккаунте Instagram реготделения партии, бесплатную раздачу масок в Пскове и Великих Луках «Единая Россия» организует с помощью региональных общественников и волонтеров.

«Тем самым мы немного нивелируем сложившийся дефицит средств санитарной защиты. Так работают ответственные люди: конкретно, серьезно и своевременно», - процитировали в реготделении «Единой России» слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона также поблагодарил секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского за оперативную работу.