Общество

В Пскове пройдут публичные слушания по вопросам правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

На очередных публичных обсуждениях будут рассмотрены отдельные вопросы администрирования НДФЛ, уплачиваемого физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и налоговыми агентами; особенности декларирования доходов от продажи имущества с 1 января 2020 года; практика применения вычетов по НДФЛ. На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского УФНС, мероприятие состоится 9 июня в 11.00 в режиме вебинара, зарегистрироваться на котором можно по ссылке.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 05 июня 2020 года на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.