Михаил Ведерников посетил выставку декоративно-прикладного творчества в Тямше

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел осмотр отремонтированного Тямшанского дома культуры МБУ «Псковский районный центр культуры» сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов и министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, а также директор дома культуры Юлия Михайлова и руководитель муниципального центра добровольчества Екатерина Анисимова рассказали губернатору области о том, какие изменения произошли в учреждении, и каким образом ребята теперь могут проводить свой досуг.

Ремонтные работы в доме культуры деревни Тямша проводились в рамках социального партнерства с ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», а также муниципального центра добровольчества Псковского муниципального округа, расположенного в здании учреждения для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с деятельностью волонтерского сообщества.

В 2024 году в рамках заключенного между администрацией Псковского муниципального округа и ООО «Титан-Полимер» соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в Тямшанском доме культуры был выполнен ремонт концертного зала: увеличена площадь основной сцены, обновлены одежда сцены, танцевального зала и костюмерной, а также освещение над сценой. Сейчас зал вмещает в себя 120 зрителей.

В рамках проекта «Образование» в доме культуры был организован Центр добровольчества, где дети могут писать писать, делать поделки или рисунки, после чего их собирают и передают в качестве моральной поддержки военным в зоны действий.

Также на территории учреждения организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского округа, посвященная году единства народов России к 99-литею муниципалитета, которую также посетила делегация, отметив мастерство рукодельников.

В настоящее время сотрудничество с ООО «Титан-Полимер» продолжается. Проводятся подготовительные работы: освобождение помещения библиотеки от книг, мебели, оборудования для проведения ремонта помещения Тямшанской сельской библиотеки за счет средств, выделенных организацией.

Тямшанский Дом культуры с начала года провел 99 различных мероприятий, которые посетили почти пять тысяч человек.