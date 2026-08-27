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Михаил Ведерников посетил выставку декоративно-прикладного творчества в Тямше

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел осмотр отремонтированного Тямшанского дома культуры МБУ «Псковский районный центр культуры» сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов и министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, а также директор дома культуры Юлия Михайлова и руководитель муниципального центра добровольчества Екатерина Анисимова рассказали губернатору области о том, какие изменения произошли в учреждении, и каким образом ребята теперь могут проводить свой досуг.

Ремонтные работы в доме культуры деревни Тямша проводились в рамках социального партнерства с ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», а также муниципального центра добровольчества Псковского муниципального округа, расположенного в здании учреждения для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с деятельностью волонтерского сообщества.

В 2024 году в рамках заключенного между администрацией Псковского муниципального округа и ООО «Титан-Полимер» соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в Тямшанском доме культуры был выполнен ремонт концертного зала: увеличена площадь основной сцены, обновлены одежда сцены, танцевального зала и костюмерной, а также освещение над сценой. Сейчас зал вмещает в себя 120 зрителей.

В рамках проекта «Образование» в доме культуры был организован Центр добровольчества, где дети могут писать писать, делать поделки или рисунки, после чего их собирают и передают в качестве моральной поддержки военным в зоны действий. 

Также на территории учреждения организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Псковского округа, посвященная году единства народов России к 99-литею муниципалитета, которую также посетила делегация, отметив мастерство рукодельников.

В настоящее время сотрудничество с ООО «Титан-Полимер» продолжается. Проводятся подготовительные работы: освобождение помещения библиотеки от книг, мебели, оборудования для проведения ремонта помещения Тямшанской сельской библиотеки за счет средств, выделенных организацией.

 

Тямшанский Дом культуры с начала года провел 99 различных мероприятий, которые посетили почти пять тысяч человек.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Яковлев Дмитрий Александрович

Яковлев Дмитрий Александрович

Министр молодежной политики Псковской области.

Сорокин Александр Александрович

Сорокин Александр Александрович

Министр образования Псковской области.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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