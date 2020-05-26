Общество

Наталья Тихомирова покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова написала заявление на увольнение. Об этом сообщает приближенный к администрации региона Telegram-канал.

«По нашим данным, оно было оперативно подписано. Тихомирова уходит, а ее должность пока остается вакантной», - сообщил источник.

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Напомним, Наталья Тихомирова возглавила региональный комитет по охране объектов культурного наследия в апреле прошлого года после ухода Елены Яковлевой с этой должности (она возглавляла комитет с момента его образования в 2013 году).

Наталья Владимировна Тихомирова родилась в Псковской области, окончила Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, работала в Петербурге по профильному направлению.