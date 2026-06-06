 
Общество

Юрист рассказал о способах защиты от телефонных мошенников

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Угроз от телефонных мошенников не стоит бояться, им необходимо активно противодействовать. Об этом 6 июня рассказал член Ассоциации юристов России Андрей Шарков.

«При общении мошенники часто пугают человека ответственностью, которая наступит для него, если он не совершит определенных действий, часто — не переведет деньги. Если в ваших действиях есть какое-то нарушение, то перевод денег не спасет вас от ответственности», — рассказал Шарков в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил, что реальные сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам через мессенджеры. Телефон используется ими исключительно для информирования о необходимости явиться в отдел полиции. Шарков подчеркнул, что при выполнении команд злоумышленников человек рискует сам стать соучастником преступления.

Аферисты, по словам юриста, зачастую являются опытными психологами и намеренно создают ситуацию дефицита времени, чтобы жертва потеряла контроль над происходящим.

«Не поддавайтесь ни на какую срочность. Сотрудники полиции работают в рамках процессуального законодательства, и сроки на совершение их действий установлены в днях и чаще месяцах. Настоящий полицейский никогда не будет торопить вас», — отметил эксперт.

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