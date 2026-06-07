Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение

Победить ожирение возможно, для этого объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Я думаю, что это возможно (победить ожирение - ред.), но, к сожалению, я считаю лично, для этого должно пройти несколько поколений людей, и мы должны привыкнуть, приучить себя к тому, что, например, пища должна составлять совсем небольшой объем, и он должен соответствовать той физической активности, которую мы ведем в повседневной жизни», - сказала Наталья Мокрышева.

Она уточнила, что человек должен тратить ровно столько энергии, сколько получил.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня, пишет РИА Новости.