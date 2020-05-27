Общество

Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Псковской области с медицинскими кадрами и оборудованием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь псковскому региону с медицинскими кадрами и оборудованием. Об этом он сообщил на свой странице в Instagram.

«В Псковской области снова зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Нагрузка на наших врачей с каждым днем возрастает и, учитывая характерный для псковского региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серьезным риском. Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков», - подчеркнул губернатор.

По этой причине он обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи квалифицированными кадрами и предоставлением некоторых позиций медоборудования.