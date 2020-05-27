Общество

Псковские педагоги и эксперты примут участие во втором этапе Московского международного салона образования

Псковская область примет участие во втором этапе Московского международного салона образования «ММСО - карта образовательных решений», который стартовал в четверг, 28 мая, на digital-платформе www.mmco-expo.ru.

Мероприятие проходит в формате открытого форума и виртуальной выставки современных образовательных технологий, интеллектуальных и инфраструктурных решений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На втором этапе ММСО-2020 продолжит работу круглый стол «ММСО регионы», основными темами которого на этот раз станут особенности организации закупок в сфере образования на региональном и муниципальных уровнях, проектирование начала нового учебного года и организация летней оздоровительной кампании.

Специалисты Псковской области примут активное участие в обсуждениях. 29 мая представители системы образования региона поделятся с коллегами из других субъектов и стран накопленным опытом по организации и проведению профильных смен в детских оздоровительных лагерях, а также расскажут о проводимой туристско-краеведческой работе.

Добавим, что все дни работы салона для участников будет доступен формат «ММСО University» - платформа лучших образовательных программ для профессионального сообщества, позволяющая педагогам выстраивать индивидуальные треки повышения профессионального мастерства, исходя из собственных запросов и дефицитов.