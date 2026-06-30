Псковичам напомнили, как обезопасить себя и близких от угроз для здоровья на даче

Как обезопасить себя и близких от потенциальных угроз для здоровья на даче напомнили псковичам в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

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«На даче многое воспринимается как полностью привычная и «домашняя» среда. Но именно поэтому некоторые вещи остаются без внимания. При этом речь чаще всего не о серьезных рисках, а о простых бытовых моментах, которые помогают сделать отдых безопаснее», — комментируют в ведомстве.

Внимание стоит обращать на высокую траву и кусты на участке. В таких местах чаще встречаются клещи, поэтому траву лучше регулярно косить, а после прогулок осматривать одежду и кожу.

Также стоит помнить о том, что после работы в огороде, игр или пикника на траве достаточно вымыть руки и проверить открытые участки кожи.

Следует не забывать об опасности ядовитых растений: в некоторых регионах встречается борщевик — к нему не стоит прикасаться.

Для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную воду.

Также необходимо учитывать, что продукты на солнце портятся значительно быстрее, даже если внешне это незаметно, поэтому продукты питания требуют особого контроля.

Перчатки и обычное мытье рук после работы остаются самыми простыми и эффективными мерами.

Что помогает сделать дачный отдых комфортнее: косить траву в местах отдыха и прогулок, избегать контакта с незнакомыми растениями, мыть руки после работы на участке, хранить продукты в прохладе, использовать проверенную воду и осматривать себя после прогулок и работы в траве.