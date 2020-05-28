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Общество

Месячник безопасности на воде начнется в Псковской области с 1 июня

29.05.2020 07:46|ПсковКомментариев: 0

Месячник безопасности на водных объектах начнется на территории Псковской области 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В этом году мероприятия будут проводиться с учетом сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями указа губернатора.

Главные цели месячника - обеспечение безопасности людей, предотвращение травматизма и гибели населения на воде в летний период 2020 года. Предусмотрена организация профилактической агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы в местах массового отдыха населения у водных объектов.

«В случае постепенного снятия ограничительных мероприятий и разрешения открытия детских оздоровительных лагерей в каждую лагерную смену инспекторами ГИМС будет проводиться проверка организации работы по обеспечению мер безопасности при отдыхе детей на воде. Руководителям детских оздоровительных лагерей, имеющим пляжи на своей территории, будет оказана организационно – методическая помощь. С персоналом детских оздоровительных лагерей планируется проведение методических занятий и инструктажей по обеспечению безопасности отдыха на воде и организации спасения», - рассказали в ведомстве.

С детьми будут проводиться лекции, беседы, практические занятия по правилам поведения на воде, безопасного пребывания вблизи водоемов и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Еще одно направление работы ГИМС в рамках месячника - выявление несанкционированных мест купания, активизация работы органов местного самоуправления по их обустройству, контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете купания в опасных местах.

Государственная инспекция по маломерным судам в период купального сезона будет осуществлять свою деятельность в усиленном режиме работы, отметили в управлении МЧС. К патрулированию водных акваторий планируется привлечь сотрудников ЛОВД на транспорте, спасателей аварийно-спасательной службы, сотрудников органов местного самоуправления, представителей областного отделения «Всероссийского общества спасения на водах».

Мероприятия месячника будут проводиться до окончания купального сезона, заключили в ведомстве.

Теги: #МЧС #безопасность #водоем
Источник: Псковская Лента Новостей
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