Есть тепло, которое невозможно измерить температурой. Это тепло маминых объятий, семейных традиций, заботы и близости, которые передаются от женщины к женщине, от поколения к поколению. Баня «Гельдт» в Пскове 28 ноября приглашает на особенную женскую банную церемонию «Обнимая сердцем» — вечер нежности, душевного общения и заботы о себе и близких.

«Это возможность замедлиться, отложить повседневные дела и провести время рядом с мамой, дочерью, бабушкой или просто дорогими женщинами», - отметили в «Гельдте».

Участниц ждёт:

Знакомство, уютный круг общения и метафорические карты.

Три банных захода с мягким и глубоким прогревом, медитациями и дистанционным парением.

Русское СПА: очищение солью с травами и маслами.

Медовая согревающая маска для тела.

Чаепитие с травяным чаем и морсом.

Мастер-класс по созданию авторских духов с эфирными маслами.

В завершение каждая участница заберёт с собой собственный аромат, созданный своими руками, и тёплые впечатления от этого вечера.

Начало 28 ноября в 17:30. Баня «Гельдт» располагается в Пскове по адресу: улица Милицейская, 16.

Количество участниц ограничено. Стоимость - 6000 рублей с человека. Выкуп билетов осуществляется на стойке ресепшн бани «Гельдт». Бронь по телефону: 33-17-05.

«Подарите себе и близким женщинам вечер тепла, нежности и заботы. Ведь самое ценное — это быть рядом и обнимать сердцем», - заключили в «Гельдте».

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