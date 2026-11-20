Есть тепло, которое невозможно измерить температурой. Это тепло маминых объятий, семейных традиций, заботы и близости, которые передаются от женщины к женщине, от поколения к поколению. Баня «Гельдт» в Пскове 28 ноября приглашает на особенную женскую банную церемонию «Обнимая сердцем» — вечер нежности, душевного общения и заботы о себе и близких.
Участниц ждёт:
- Знакомство, уютный круг общения и метафорические карты.
- Три банных захода с мягким и глубоким прогревом, медитациями и дистанционным парением.
- Русское СПА: очищение солью с травами и маслами.
- Медовая согревающая маска для тела.
- Чаепитие с травяным чаем и морсом.
- Мастер-класс по созданию авторских духов с эфирными маслами.
В завершение каждая участница заберёт с собой собственный аромат, созданный своими руками, и тёплые впечатления от этого вечера.
Начало 28 ноября в 17:30. Баня «Гельдт» располагается в Пскове по адресу: улица Милицейская, 16.
Количество участниц ограничено. Стоимость - 6000 рублей с человека. Выкуп билетов осуществляется на стойке ресепшн бани «Гельдт». Бронь по телефону: 33-17-05.
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