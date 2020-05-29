Общество

Александр Козловский выпускникам: У вас еще будет возможность погулять на выпускном балу

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель регионального отделения РСПП поздравил выпускников, учителей и родителей с последним звонком и окончанием учебного года.

«Дорогие выпускники и преподаватели, я искренне поздравляю вас с окончанием школы, с последним звонком. Последние два месяца для всех стали настоящим испытанием, но у уверен, что наши выпускники сумеют подготовиться к ЕГЭ. Большое спасибо педагогом, что они справились в этой непростой ситуации, и смогли передать свои знания нашим ученикам. Я хотел бы поблагодарить и родителей. Сегодня немножко грустно и непривычно, последний звонок прозвенел в режиме онлайн, но у нас еще будет время встретиться, погулять на выпускном балу, обняться с друзьями и попрощаться со своими педагогами», - заявил Александр Козловский в поздравлении.