 
Общество

Танк БТ-7 вернулся в музей после реставрации в псковской мастерской «Арьегард»

0

В Музейный комплекс после реставрации из Псковской мастерской «Арьегард» вернулся уникальный экспонат — легкий танк БТ-7, сообщили Псковской Ленте Новостей в музейном комплексе.

Фото: Музейный комплекс / ВКонтакте

Реставрация заняла порядка 9 месяцев,. По счету это была 30 я единица техники (не считая артиллерии) восстановленная в мастерской «Арьегард» с 2009 года.

Танк принимал участие в боях на реке Халхин-Гол с японскими войсками летом 1939 года. В дальнейшем он находился в Забайкалье, пока не пополнил коллекцию Музея.

 Во время реставрации специалисты:

• Заменили силовой агрегат
• Воссоздали крышу корпуса, боевое отделение и отделение управления
• Доработали ходовую часть

Танки БТ-7 были одними из лучших отечественных танков накануне Великой Отечественной войны и считались самыми быстроходными в своем времени, развивая скорость более 70 км/ч.

 

Именно БТ-7 принадлежит уникальный рекорд: в 1936 году машина совершила «прыжок» на дистанцию в 42 метра, за что и получила неофициальное прозвище «летающий танк» (на видео).

Эти машины прошли через несколько вооруженных конфликтов, включая Cоветско-финскую войну и Великую Отечественную войну. БТ-7 воевали вплоть до 1945 года, принимая участие в разгроме японских войск на Дальнем Востоке.

Сейчас отреставрированный танк БТ-7 из коллекции Музейного комплекса готовится стать участником Торжественного шествия 9 Мая в Верхней Пышме.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026