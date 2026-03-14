Танк БТ-7 вернулся в музей после реставрации в псковской мастерской «Арьегард»

В Музейный комплекс после реставрации из Псковской мастерской «Арьегард» вернулся уникальный экспонат — легкий танк БТ-7, сообщили Псковской Ленте Новостей в музейном комплексе.

Реставрация заняла порядка 9 месяцев,. По счету это была 30 я единица техники (не считая артиллерии) восстановленная в мастерской «Арьегард» с 2009 года.

Танк принимал участие в боях на реке Халхин-Гол с японскими войсками летом 1939 года. В дальнейшем он находился в Забайкалье, пока не пополнил коллекцию Музея.

Во время реставрации специалисты:

• Заменили силовой агрегат

• Воссоздали крышу корпуса, боевое отделение и отделение управления

• Доработали ходовую часть

Танки БТ-7 были одними из лучших отечественных танков накануне Великой Отечественной войны и считались самыми быстроходными в своем времени, развивая скорость более 70 км/ч.

Именно БТ-7 принадлежит уникальный рекорд: в 1936 году машина совершила «прыжок» на дистанцию в 42 метра, за что и получила неофициальное прозвище «летающий танк» (на видео).

Эти машины прошли через несколько вооруженных конфликтов, включая Cоветско-финскую войну и Великую Отечественную войну. БТ-7 воевали вплоть до 1945 года, принимая участие в разгроме японских войск на Дальнем Востоке.

Сейчас отреставрированный танк БТ-7 из коллекции Музейного комплекса готовится стать участником Торжественного шествия 9 Мая в Верхней Пышме.