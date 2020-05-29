Общество

Точечно могут ограничить передвижение между муниципалитетами в Псковской области при вспышках коронавируса

В Псковской области на сегодняшний день снят запрет на передвижение между муниципалитетами, но данное ограничение региональные власти могут вернуть. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, размещенном в Инстаграм.

«Если будут возникать вспышки коронавируса в отдельных муниципалитетах, и мы будем видеть, что это может спроецироваться на соседние районы, тогда точечно в отношении этих муниципалитетов будут приниматься решения об ограничении движения. В целом, на сегодняшний день этот запрет снят», - заявил глава региона.