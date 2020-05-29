Общество

Бывший глава Печорского района привлечен к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов привлечен к административной ответственности за нарушения трудового и антикоррупционного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, установлено, что в нарушение требований ст. 191 ТК РФ главой Печорского района без служебной записки комитета администрации района и в отсутствие соответствующего постановления согласованы и направлены для оплаты в муниципальное предприятие ходатайства о премировании его директора в период с 6 мая 2019 года по 8 октября 2019 года на общую сумму 60107 рублей.

В мае 2019 году директор был премирован без предусмотренного законодательством основания.

По факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, постановлением главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Псковской области глава Печорского района, ныне сложивший с себя полномочия, привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ с наложением административного наказания в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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Напомним, в середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района, на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября, в конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия «Единая Россия» приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.