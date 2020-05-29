Общество

Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области за последние дни заметно ухудшилась, написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По обновленным данным, на данный момент в регионе 910 подтвержденных случаев COVID-19.

«В понедельник, 25 мая, было выявлено 16 новых случаев за сутки. В течение недели это число выросло до 40-50, а вчера был зафиксирован очередной антирекорд: + 65 (❗). Прежде всего, к такому росту привели выявленные очаги (Порховская больница, администрация Плюсского района, предприятия Великолукского мясокомбината). Хотя нужно признать, что значительная часть людей заразилась просто на улицах и в общественных местах, в результате несоблюдения несложных требований Роспотребнадзора», - написал глава региона.

По слова Михаила Ведерникова, сегодня, после отработки всех очагов, показатель вернулся на приемлемый уровень: +23.

«И тем не менее, по итогам недели мы вошли в 7 регионов России с худшими коэффициентами распространения заболевания. Это значит, что, если в ближайшие несколько дней ситуация не выправится, на следующем оперштабе мы снова будем обсуждать возвращение части ограничений», - пояснил губернатор.

«Помочь избежать этого может каждый. Соблюдайте все необходимые рекомендации, берегите себя и своих близких. Без вашего ответственного отношения мы будем вынуждены ужесточить противовирусные мероприятия и это очень негативно отразится на экономике региона», - призвал Михаил Ведерников.