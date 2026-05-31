Юлия Барановская снимает проект «Губернатор без галстука» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с телеведущей Юлией Барановской работает над проектом «Губернатор без галстука». Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

«Сегодня работаем вместе с телеведущей Юлией Барановской. Проект называется „Губернатор без галстука“, но по сути, конечно, выходит далеко за рамки заданной темы. Рассказываю о нашем регионе, об особенностях и традициях», - поделился губернатор.

Михаил Ведерников особо подчеркнул, что работа над проектом совпала с праздником Святой Троицы:

«Рад, что общение совпало с праздником Святой Троицы: вместе зашли в наши храмы, показал наш прекрасный Кром».

Также добавил, что в планах — посетить Печоры и ещё несколько знаковых локаций.