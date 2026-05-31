МВД перечислило сигнальные фразы для распознования мошенников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД России опубликовало перечень фраз, услышав которые следует немедленно прекратить разговор.

Ведомство предупреждает: подобные выражения — верный признак мошеннической схемы. Мошенники прибегают к таким формулировкам, чтобы создать у человека ощущение участия в сложной государственной процедуре.

Вот какие выражения должны насторожить:

«Безопасный счёт». В МВД поясняют: у банков нет никаких «специальных», «защищённых» или «резервных» счетов для перевода денег граждан. Если собеседник предлагает перевести средства на такой счёт — это однозначно мошенничество.

«Дистанционный обыск». Такая процедура полностью вымышлена. Правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи или в мессенджерах и не требуют показывать квартиру через камеру телефона.

«Декларация наличных средств». Этим термином злоумышленники пытаются убедить граждан передать деньги курьеру или перевести их на указанные счета.

«Внештатный сотрудник фельдъегерской службы». Фельдъегерская служба не занимается перевозкой денег граждан и не взаимодействует с ними подобным образом.

«Зеркальный кредит». Так мошенники убеждают человека оперативно оформить заём якобы для «аннулирования» кредита, который пытаются взять преступники.

«Спецячейка Центробанка» или «защищённая банковская ячейка». Это вымышленный механизм: ЦБ, МВД и ФСБ не принимают деньги россиян на хранение.

«Встречный перевод» при обещании выигрыша или дохода от инвестиций. Жертве могут предложить внести «гарантийный платёж», оплатить «антифрод‑проверку» или «конвертацию». В ведомстве напоминают: банки и брокеры никогда не требуют переводить деньги для получения выплат.

МВД призывает граждан быть бдительными: при появлении подобных фраз в разговоре нужно сразу прекратить общение и сообщить о попытке мошенничества в полицию.