ЕГЭ по истории, литературе и химии сдадут сегодня в Псковской области

ЕГЭ по истории, литературе и химии сдают выпускники в Псковской области 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Всего выпускники 11 классов сдадут два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовой или профильной), а также пройдут проверку знаний по предметам, которые необходимые для поступления в высшие учебные заведения. ЕГЭ по истории выбрали 16,7% учеников, по литературе - 4,8%, по химии - 14,4%.

На территории области организовано 39 пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.

Все пункты проведения экзаменов обеспечены необходимыми расходными материалами, оборудованием, видеонаблюдением онлайн. Новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На всех пунктах подтверждено участие медицинских работников, обеспечено взаимодействие с УМВД, Росгвардией, МЧС, Псковским филиалом «Россети Северо-Запад». Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций.

Отметим, в этом году сдавать ЕГЭ будут порядка 2,5 тысячи выпускников 11-х классов.