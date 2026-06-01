В День защиты детей в Псковской области запретили продажу спиртного

В Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Псковской области вступил в силу временный запрет на розничную продажу алкоголя. Мера носит традиционный характер и ежегодно применяется в регионе для создания безопасной и благоприятной среды в праздник, посвященный детям.

Согласно статье закона №29, на один день будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Цель ограничения — снизить уровень потребления спиртного в праздничный день и акцентировать внимание общества на вопросах защиты детства и пропаганды здорового образа жизни.

Важно отметить, что закон предусматривает ряд исключений. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

