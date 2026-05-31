 
Общество

В ГД предложили закрепить право учеников самим выбирать платформы для общения

Депутаты от фракции КПРФ внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий право школьников, студентов и педагогов самостоятельно выбирать мессенджеры для учебного процесса. Об этом рассказал парламентарий Владимир Исаков в своем Telegram-канале.

Поводом для инициативы стали обращения студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Они сообщили о принуждении использовать исключительно мессенджер MAX для общения в учебных чатах.

Владимир Исаков направил запрос в Министерство образования России. В ответе ведомства говорилось, что если вуз выбрал мессенджер MAX в качестве основной площадки, то участники образовательного процесса обязаны его использовать. В противном случае они рискуют остаться без важной информации, что «может повлиять на успеваемость».

В то же время прокуратура дала иную оценку ситуации. В своём ответе она указала, что приглашение вступить в чаты в мессенджере MAX должно носить исключительно информационный характер. Использование предпочтительного канала связи остаётся на усмотрение пользователя — то есть студента.

«С депутатами КПРФ в Госдуме выступили с предложением  разобраться с практикой принуждения детей и педагогов пользоваться конкретными мессенджерами. Законом предусматривается закрепить право учащихся и педагогов самим выбирать, на какой цифровой платформе им общаться по поводу учебного процесса, и добровольно отказываться от тех соцсетей и мессенджеров, пользоваться которыми они не хотят. При этом никаких санкций к ним за это применяться не должно – отлучать ребенка от учебы, а педагога – от работы будет нельзя», - заключил спикер.

