Всемирный день родителей отмечают 1 июня

Всемирный день родителей был провозглашен на 66-й сессии генеральной ассамблеи организации объединенных наций (резолюция 66/292) в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета — 1 июня.

Цель праздника — напомнить жителям планеты Земля об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно она (в первую очередь — родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. Родители являются ядром семьи и основой общины и общества. От родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе, спорте, жизни.

Важно также помнить, что воспитание детей — это приобретаемый навык. Родителям и воспитателям требуется время, ресурсы и поддержка, чтобы воспитывать детей в заботливой и благоприятной обстановке. Поэтому государственным и общественным организациям важно также уделять внимание и силы для «обучения» родителей — даваться практические советы по воспитанию детей, информировать родителей о недопустимости насилия и телесных наказаний и о преимуществах позитивных форм поддержания дисциплины, оказывать необходимые меры поддержки и т.д.

Генеральная ассамблея ООН призывает присоединиться к празднованию Дня родителей все государства, состоящие в организации объединенных наций, и отмечать его «в рамках отношений всестороннего партнерства с гражданским обществом, привлекая молодежь и детей». Кстати, каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, проходят под определенным девизом.

Поэтому в разных странах в этот День проводятся различные благотворительные акции, просветительские проекты и флешмобы, пишет calend.ru. А самый лучший способ отметить этот праздник — конечно же, собраться вместе всей семьей несколькими поколениями. Если нет такой возможности — обязательно позвоните своим родителям и поздравьте их.

Символично, что именно в этот день, 1 июня, во всем мире уже больше полувека отмечается другой праздник, провозглашенный в 1949 году конгрессом международной демократической федерации женщин и имеющий прямое отношение к семье, — Международный день защиты детей.

Напомним, что ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семей, а в России с 2008 года отмечается еще День семьи, любви и верности, который призван привлечь внимание к семье как хранительнице духовно-нравственных ценностей.