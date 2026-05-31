Вечерние ссоры могут быть смертельно опасны для людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями — врач

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил: вечерние ссоры представляют серьёзную опасность для людей с сердечно‑сосудистыми заболеваниями. По словам эксперта, такие конфликты могут привести к тяжёлым последствиям для тех, кто находится в предынфарктном состоянии.

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — Прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо», — уточнил врач.

Александр Мясников отметил, что для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для тех, кто страдает от высокого давления, повышенного холестерина, лишнего веса или заболеваний сердца, риски значительно возрастают. По мнению эксперта, в такой ситуации любой стрессовый фактор «может поставить точку», пишет РИА Новости.

Ранее в мае в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач также предупреждал о смертельно опасной симптоматике, проявляющейся ночью. Он отметил, что нестерпимая головная боль, которая мучает человека в ночное время, может быть признаком серьезных заболеваний, таких как внутричерепная аневризма, опухоль или инфекция.