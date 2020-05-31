Общество

В Дновском районе зафиксирована самая высокая рождаемость по области

В Псковской области на начало 2019 года численность детей в возрасте 0-17 лет составляла 116 640 человек, или 18,5% от общей численности населения области, в том числе в возрасте 0-6 лет - 47 448 человек, 7–14 лет - 51 500 человек, 15-17 лет - 17 692 человека.

В 2019 году в Псковской области родился 5 301 ребенок. Среди новорожденных число мальчиков на 53 превышает число девочек. По очередности рождения у матери отмечается уменьшение числа первенцев на 10,9 процента, вторых и третьих - на 9,5 процента, четвертых и последующих детей на 2,2 процента меньше, чем в 2018 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В целом по области рождаемость составила 8,4 родившихся на 1000 человек населения. Выше среднеобластного уровень рождаемости сложился в Дновском районе - 10,2 родившихся на 1000 человек населения, в городе Пскове — 9,9, в Островском и Палкинском районах - по 8,9, в Пыталовском районе - 8,8, в Псковском районе - 8,6, в Порховском районе и в городе Великие Луки - по 8,5.