С «золотой свадьбой» поздравили пять пар в Островском районе

Пять супружеских пар, которые в этом году отмечают 50-летний юбилей бракосочетания, наградили медалями в отделе ЗАГС администрации Островского муниципального округа. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своём канале Max.

От имени губернатора Псковской области супругам вручили памятные медали «50 лет совместной жизни» с пожеланиями крепкого здоровья и семейного благополучия.

«Семья для человека – самая большая ценность в жизни! Супружеские пары, прожившие 50 лет во взаимопонимании и уважении, являются примером для молодого поколения», - отметил Дмитрий Быстров.