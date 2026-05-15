В пушкиногорском парке «Лукоморье» установили новую систему видеонаблюдения

Современную систему видеонаблюдения установили на территории парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале Max.

«Теперь территория парка находится под круглосуточным наблюдением, что обеспечит дополнительную безопасность для всех посетителей и сохранность элементов парка - игровых и спортивных площадок, боллардов освещения, скамеек, клумб и других - от вандалов, которые не ценят того, что сделано для приятного времяпрепровождения людей в этом общественном парковом пространстве», - отметила глава округа.

Специалисты установили современные IP-камеры высокого разрешения, которые покрывают все функциональные зоны. Создан архив записей, который хранит данные в течение 30 дней, и организован удалённый доступ к видео. Также на территории парка развёрнута сеть Wi-Fi с помощью пяти точек доступа.

«Система работает в круглосуточном режиме и позволяет оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Особое внимание уделено равномерному покрытию всей территории парка. Теперь можно наблюдать за всем, что происходит в парке, в реальном режиме времени», - подчеркнула Оксана Филиппова.