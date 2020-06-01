Общество

Субботник на территории детского дома провели псковские активисты. ФОТО

Активисты «Единой России» и представители Молодежного совета при главе Пскова 1 июня провели субботник на территории детского дома.

Они продезинфицировали специальным раствором входные группы, детскую и спортивную площадки, ворота, аварийный выход. Участники субботника соблюдали все ограничительные меры при уборке, использовали маски и перчатки.

В связи с распространением коронавирусной инфекции активисты не смогли лично поздравить ребят с праздником, поэтому передали через воспитателей подарки для них: чайные наборы и сладости.

Кроме того, сотрудники учреждения получили от активистов защитные маски.