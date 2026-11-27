Вопросы охраны труда, социального партнёрства и санаторно-курортного оздоровления работников обсудили представители профсоюзов Псковской области и Ставропольского края в ходе рабочей встречи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Делегация во главе с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым встретилась с председателем Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяной Чечиной и руководителями краевых профсоюзных организаций.

В состав псковской делегации вошли руководители отраслевых профсоюзов образования и науки, здравоохранения, потребительской кооперации, культуры, государственных учреждений и общественного обслуживания, жизнеобеспечения.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам оздоровления трудящихся и включения соответствующих положений в коллективные договоры.