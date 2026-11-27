Дом-музей Владимира Ленина (Домик «Искры») в Пскове следует передать Коммунистической партии, у которой есть средства для ремонта здания. С таким предложением выступил директор Военно-исторического музея-заповедника Петр Гринчук, в ведении которого Домик «Искры» находится в настоящее время.
Фото: Военно-исторический музей-заповедник
По словам директора музея, Домик «Искры» передали Военно-историческому музею-заповеднику при переходе Псковского музея-заповедника в федеральное подчинение. При этом музейные экспонаты остались в фондах прежнего учреждения. Петр Гринчук отметил, что тематика Домика «Искры» не соответствует профилю учреждения, в ведении которого в настоящее время находится объект.
Он подтвердил, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.
Напомним, ранее псковские коммунисты обратились к Геннадию Зюганову с просьбой принять срочные меры по спасению и реставрации Домика «Искры».
Позднее в Псковском музее-заповеднике заявили, что решение хозяйственных и финансовых вопросов, связанных с этим зданием, находится вне компетенции учреждения.