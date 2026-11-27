Дом-музей Владимира Ленина (Домик «Искры») в Пскове следует передать Коммунистической партии, у которой есть средства для ремонта здания. С таким предложением выступил директор Военно-исторического музея-заповедника Петр Гринчук, в ведении которого Домик «Искры» находится в настоящее время.

Фото: Военно-исторический музей-заповедник

«Я в правительстве сказал, что пусть бы Зюганову (председатель ЦК КПРФ — ред.) его передали. КПРФ, она же, в общем-то, небедная партия (получают госфинансирование - прим.ред.). И пусть они его отремонтируют и для себя возьмут, например, мероприятия свои проводят. Я только за, если его спасут», - сказал Петр Гринчук, комментируя обращение псковских коммунистов к лидеру партии с просьбой о спасении объекта.

По словам директора музея, Домик «Искры» передали Военно-историческому музею-заповеднику при переходе Псковского музея-заповедника в федеральное подчинение. При этом музейные экспонаты остались в фондах прежнего учреждения. Петр Гринчук отметил, что тематика Домика «Искры» не соответствует профилю учреждения, в ведении которого в настоящее время находится объект.

«Экспонаты были Псковского музея-заповедника, он забрал их к себе. У нас экспонатов такого типа нет, у нас военная тематика музея», - рассказал директор.

Он подтвердил, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.

«Здание в очень плохом состоянии. Экспонатов там сейчас нет. Я давно поднимал этот вопрос перед нашим руководством. Здание сейчас в таком состоянии, что внутри осыпаются стены, потолки, проводка портится, сигнализация портится», - рассказал он.

Напомним, ранее псковские коммунисты обратились к Геннадию Зюганову с просьбой принять срочные меры по спасению и реставрации Домика «Искры».

Позднее в Псковском музее-заповеднике заявили, что решение хозяйственных и финансовых вопросов, связанных с этим зданием, находится вне компетенции учреждения.