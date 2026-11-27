Актуальные меры поддержки для семей, в которых есть дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, озвучила в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заместитель начальника отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова.
Также существуют выплаты и для родителей таких детей.
«Вознаграждение за труд приемному родителю составляет семь тысяч рублей. Увеличивается на 25% это вознаграждение в случае, если ребенок до трех лет, либо есть сложности со здоровьем, например, инвалидность. Если разные основание есть, то они суммируются до 50%. Тогда выплачивается 14 тысяч приемному родителю. Эти выплаты индексируются», – добавила Наталья Никонова.
Затем она перечислила льготы для детей, растущих в семье опекунов.