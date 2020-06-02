Общество

Пассажирский поезд между Псковом и Великими Луками пустят в июле

Пассажирский поезд между Псковом и Великими Луками пустят уже в июле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, рассказывая в рамках отчета за 2019 год о положении дел в сфере железнодорожных перевозок.

«С февраля 2019 года открыто ежедневное движение поезда «Ласточка» по маршруту «Псков - Новгород - Петрозаводск», который по территории области следует через станции Порхов и Дно. С 2019 года по маршруту Санкт-Петербург – Псков ходит 4 пары скоростного поезда «Ласточка», с пятницы по воскресенье маршрут продлевается до Печор», - сообщил глава региона.

«Конечно, коронавирусная повестка внесла корректировки во все сферы деятельности, в том числе и транспортную. Но подчеркну: все достижения будут сохранены, и мы надеемся, что уже в июле текущего года пассажирский поезд свяжет Псков и Великие Луки», - заключил он.