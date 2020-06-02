Общество

Псковичи могут принять участие в онлайн-викторине о регионе Причудья

Псковская областная общественная организация «Чудской проект» опубликовала онлайн-викторину по географии, истории и культуре трансграничного российско-эстонского региона Чудского озера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, викторина содержит 23 вопроса разной сложности и дает представление как о российской, так и об эстонской территориях, о коренных народах, проживавших в регионе, их наследии и культуре. Проверить свои знания и узнать что-то новое о регионе можно, пройдя викторину по адресу: https://quiz.peipsi.org или https://викторина.причудье.рф. За каждый правильный ответ, данный с первой попытки, начисляется один балл.

Викторина подготовлена в рамках проекта российско-эстонского приграничного сотрудничества «Усиление сотрудничества формальных и неформальных образовательных учреждений для сохранения культурного и природного наследия региона Псковско-Чудского озера», поддержанного Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов. Программа направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

Сайт программы: www.estoniarussia.eu.