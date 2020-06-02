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Общество

У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования

03.06.2020 13:23|ПсковКомментариев: 1

У каждого избирателя будет отдельная одноразовая ручка при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Сейчас ведется активная подготовка и закупка индивидуальных средств защиты. Они будут предоставлены, в том числе, сотрудникам полиции, наблюдателям и представителям СМИ. Избирком планирует максимальное количество защитных мер.

Возможно, на одном из участков в случае жаркой погоды можно будет проголосовать во дворе школы. Будет организован «модульный участок», обладающий всеми атрибутами избирательного участка, сообщил Игорь Сопов.

Участников голосования будут призывать голосовать досрочно. С 25 июня начинаются предварительные дни голосования. Свою позицию по поправкам в Конституцию можно будет выразить на избирательном участке, они будут работать с утренних часов до 20.00. При невозможности их посетить, можно будет проголосовать дома.

Теги: #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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