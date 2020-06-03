Общество

1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области

1130 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Всего в регионе проведено 25 тысяч 329 исследований на COVID-19. Выздоровели 417 человек, умерли 10.