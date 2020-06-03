Общество

Более 40 сотрудников Великолукского мясокомбината заболели коронавирусом

На Великолукском мясокомбинате ведется эпидрасследование. В настоящий момент на предприятии более 40 выявленных случаев коронавируса, работа Роспотребнадзора продолжается, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счёт предприятия. Необходимые меры для обеспечения безопасности остальных работников также предприняты», - написал глава региона.

По его словам, руководство трёх организаций, где за прошедшие несколько дней были выявлены очаги (помимо комбината, это администрация Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат), будет во вторник отчитываться на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области. «По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», - заключил губернатор.